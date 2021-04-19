اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية ميت عساس بالغربية ينتظرون وصول جثمان رئيس قطار بنها لدفنه بالمقابر

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:11 ص
أهالى قرية ميت عساس بالغربية ينتظرون وصول جثمان رئيس قطار بنها لدفنه بالمقابر حادث قطار طوخ _ صورة أرشيفية
الغربية _ مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينتظر أهالي قرية ميت عساس، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، وصول جثمان طارق أمين، رئيس قطار القاهرة الإسكندرية، والذي لقى حتفه إثر حادث خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ، فى محافظة القليوبية.

وتوجه عدد من أفراد أسرته للمستشفى، لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، واستلام الجثمان من المشرحة، بعد تغسيل وتكفين الجثمان، لنقله للقرية لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

ومن المنتظر أن يتحرك الجثمان من المستشفى بعد قليل عقب إنتهاء الإجراءات لنقله للقرية وتشييع الجنازة.

 

 

 


رئيس قطار القاهرة بنها

حادث قطار بنها

ضحايا قطار بنها

طوخ

قرية ميت عساس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيابة بنها تستمع لأقوال المصابين وشهود العيان بحادث قطار طوخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:27 ص

رئيس جامعة بنها: خروج 20 مصابا بحادث قطار طوخ بعد تعافيهم واستمرار تقديم الخدمة للباقين

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:00 ص

مسئول بمستشفى بنها الجامعى: تقارير دورية بحالة مصابى قطار طوخ والمتعافي يخرج فورا

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:24 ص

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يزورون مصابى حادث قطار طوخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:04 ص

أخبار × 24 ساعة..بيان للصحة: وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين بحادث "قطار طوخ"

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة