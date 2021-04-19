أهالى قرية ميت عساس بالغربية ينتظرون وصول جثمان رئيس قطار بنها لدفنه بالمقابر

الغربية _ مصطفى عادل

ينتظر أهالي قرية ميت عساس، التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، وصول جثمان طارق أمين، رئيس قطار القاهرة الإسكندرية، والذي لقى حتفه إثر حادث خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ، فى محافظة القليوبية.

وتوجه عدد من أفراد أسرته للمستشفى، لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، واستلام الجثمان من المشرحة، بعد تغسيل وتكفين الجثمان، لنقله للقرية لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه لمثواه الأخير.

ومن المنتظر أن يتحرك الجثمان من المستشفى بعد قليل عقب إنتهاء الإجراءات لنقله للقرية وتشييع الجنازة.