اليوم السابع
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أمن أسوان يضبط 750 كيلو من أحجار خام الذهب خلال حملة بأسوان

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:37 م
أمن أسوان يضبط 750 كيلو من أحجار خام الذهب خلال حملة بأسوان حبس - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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نجحت الجهود الأمنية بأسوان، فى ضبط أحد الأشخاص، بحوزته حوالى 750 كيلو من أحجار الكوارتز التى يتم استخلاص الذهب الخام منها.
 
وكان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط شخص يقود سيارة بأحد الطرق الجبلية بدائرة المحافظة، محمله بعدد (15) جوال من احجار الكوارتز تزن حوالي (750) كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
 
وفى سياق متصل تم ضبط (5) متهمين وبحوزتهم (4) أسلحة نارية و كمية من نبات البانجو وزنت (1) كيلو جرام و (10) جرام هيروين.
 
 

مديرية امن اسوان

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اخبار مصر

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