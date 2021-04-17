أهم 10 أرقام عن صادرات مصر غير البترولية بالربع الأول من 2021

سجلت الصادرات المصرية، غير البترولية زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، وفيما يلى نستعرض أهم أرقام الصادرات المصرية والميزان التجاري لمص خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021.
- الصادرات غير البترولية بلغت 7 مليارات و438 مليون دولار الربع الأول من2021.
- 6 مليارات و990 مليون دولار إجمالي الصادرات بنفس الفترة من العام الماضي.
- مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة يرفع الصادرات 6 %.
- الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري.
- فاتورة الواردات تسجل 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار.
- انخفاض عجز الميزان التجاري 1% ليسجل 9 مليار و552 مليون دولار .
- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة يتصدر بقيمة مليار و530 مليون دولار.
- قطاع مواد البناء يسجل مليار و353 مليون دولار.
- قطاع الصناعات الغذائية يسجل 965 مليون دولار .
- السلع الهندسية والإلكترونية تسجل صادرات 739 مليون دولار.
- صادرات الملابس الجاهزة 434 مليون دولار .
- قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار.
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