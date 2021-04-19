وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أن "فقاعة السفر" تسمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بحرية بين البلدين دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحى عند الوصول إلى أى منهما، موضحة أن الرحلات الأولى أقلعت بموجب الاتفاقية اليوم، حيث من المقرر أن تصل أول رحلة جوية إلى أوكلاند قادمة من سيدنى.

وتتطلع نيوزيلندا وأستراليا أيضا إلى تمديد السفر بدون حجر صحى إلى دول أخرى فى المحيط الهادئ، عندما يكون الوضع آمن .

وكانت كلتا الدولتين قد أغلقتا حدودهما أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة وذلك فى شهر مارس عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن النيوزيلنديين تمكنوا من السفر إلى أجزاء من أستراليا دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحى عند الوصول منذ أكتوبر الماضى، لكن كان يتعين على الركاب القادمين إلى نيوزيلندا الخضوع للعزل لمدة 14 يوما كاملة.

