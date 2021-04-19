أجواء حارة بأغلب الأنحاء وفرص أمطار.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء ثامن أيام شهر رمضان المعظم، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 16 والوجه البحرى العظمى 31 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 15، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

