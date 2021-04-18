9 معلومات هامة عن التطبيق الجديد للتعليم العالى لميكنة الإدارة القانونية

كتب محمد صبحى

ينشر"اليوم السابع" أبرز 9 معلومات عن مشروع تطبيق قضايا الدولة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والذى أعلنت عنه الوزارة ضمن خطة التحول الرقمى وميكنة الإدارة القانونية، ومتابعة قضايا الوزارة بشكل إلكترونى.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات:-

• تسجيل وأرشفة قضايا الوزارة فى قاعدة بيانات موحدة بالإدارة.

•واجهة سهلة الاستخدام (friendly user interface) يمكن لأى مستخدم التعامل معه بسهولة.

•المرونة، حيث يمكن أن يعمل مع الأنظمة الأخرى فى مؤسسات التعليم العالى المختلفة.

•الإطلاع على كافة البيانات الخاصة بكل قضية وتجنب تكرار القضايا، حيث أن النظام يرفض تسجيل أى قضية قد تم تسجيلها مسبقًا.

•يمكن من خلال التطبيق البحث عن أى قضية مُسجلة فى قاعدة البيانات.

• يمكن الدخول إلى التطبيق من خلال أى جهاز مُتصل بالإنترنت بنظم تأمين خاصة.

• إمكانية تسجيل عدد كبير من البيانات والملفات الخاصة بكل قضية.

• يحتوى النظام على أكثر من 14 ألف قضية حتى الآن.

• يُرسل التطبيق إشعارات تذكير بتاريخ الجلسات القادمة قبل موعدها بأسبوع.

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أن تطبيق قضايا الدولة يعد أول إنتاج متكامل لفريق التطوير بوحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالتنسيق مع فريق إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وسيعمل التطبيق على تلبية احتياجات الكليات بالجامعات المصرية، والعديد من المعاهد البحثية التابعة للوزارة، وسيتم تثبيت نسخ من هذا النظام الجديد لدى المؤسسات التابعة للوزارة.