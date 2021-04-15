التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التعاون الدولى فى الزراعة

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، حول فتح باب التقدم للنداء الرابع لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي PRIMA في مجالات الزراعة وإدارة المياه، والذي يستمر حتى 21 من أبريل الجاري، بدعم يصل إلى 250 ألف يورو للمشروع الواحد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، تهدف المبادرة الى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف 4 دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.

من جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن أهم معيار لاختيار الأبحاث هو الابتكار تحقيقًا لرؤية مصر 2030 بأن يكون المجتمع (مبدع، ومبتكر، ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة).

جدير بالذكر أن منحة الهيئة (STDF) لدعم طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) المسجلين بالجامعات المصرية، استفاد منها ما يزيد عن 100 طالب من 23 جامعة حكومية، بدعم يصل قيمته إلى 350 ألف جنيه للطالب الواحد. موضحًا أنه في إطار دور الهيئة لدعم شباب الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والتميز سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لطلاب الدراسات العليا خلال هذا العام.