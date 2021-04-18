549 مليون دولار صادرات أعلى 4 فواكة فى 6 أشهر.. أبرزها الفراولة والرمان

كتبت سماح لبيب

حققت صادرات مصر من الفواكة الطازجة نموا ملحوظا خلال موسم التصدير الحالى فى الـ 6 أشهر الأولى منه خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021، ومن أبرز هذة الفواكة يتصدرها الموالح ثم المانجو والرمان والفراولة وفقا لأحدث إحصائيات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى حصل اليوم السابع على نسخه .

وتصدرت الموالح الصادرات خلال الفترة المشار إليها بقيمة 389 مليون دولار ويليها من الفواكة الفراولة باعتبار مصر من أول دول العالم تقدما فى صادرات الفراولة بقيمة 77 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المانجو الطازجة ليبلغ قيمتها 28 مليون دولار، ثم الرمان وبلغ 55 مليون دولار ، وتعتبر هذة الأنواع من الفاكهة هى أكثر الفواكة التى تصدرت قائمة الحاصلات الزراعية الأعلى تصديرا والذى بلغ إجمالى قيمتهم 549 مليون دولار .

واحتلت السعودية أكبر الدول العربية التى صدرت لها مصر حاصلات زراعية ويليها روسيا الاتحادية، والإمارات، وهولندا، وبنجلاديش .

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم التصدير الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة من موسم التصديرى العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار موزعة على مليون و837 ألف طن، وتصدرت الموالح المصرية قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن مقارنة بما يقرب من 14 سلعة زراعية أخرى ضمن قائمة الأعلى تصديرا .

جدير بالذكر أن الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية سنويا يبدأ من شهر سبتمبر وينتهى فى أغسطس من العام التالى وتعتبر صادرات الموالح هى أكبر السلع الزراعية تصديرا للخارج سنويا والتى بلغت حتى نهاية فبراير من العام الجارى 389 مليون دولار وهى أعلى قيمة تصديرية حققتها مقارنة بباقى السلع الزراعية التى يتم تصديرها للخارج .