وذكرت إدارة الشؤون البحرية بالمقاطعة –فى بيان اليوم الأحد، أن مركز البحث والإنقاذ البحرى بالمقاطعة تلقى بلاغا بأن قاربا يقل طاقما مؤلفا من 6 أفراد غرق على بعد نحو 3.5 ميل بحرى شرق جزيرة "دونغلانغ" بمدينة "تايتشو" فى المقاطعة.

وأضافت الإدارة أن 8 سفن إنقاذ ومروحية وأكثر من 10 قوارب صيد قريبة شاركت فى عملية الإنقاذ، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.