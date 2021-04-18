4 مليارات و579 مليون جنيه صادرات مصر لدول مجلس الوحدة الاقتصادية في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

ارتفع إجمالي الصادرات المصرية، إلى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع بداية العام الجاري 2021، حيث بلغت قيمتها نحو 4 مليار و579 مليون جنيه "286 مليون و192 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 3 مليار و909 مليون جنيه "244 مليون و323 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 669 مليون و904 ألف جنيه "41 مليون و869 ألف دولار".

وفي المقابل، تراجعت الواردات المصرية، من دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت نحو 675 مليون و120 ألف جنيه "42 مليون و195 ألف دولار" في شهر يناير الماضي، مقابل 757 مليون و904 ألف جنيه "47 مليون و369 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ 82 مليون و784 ألف جنيه "5 ملايين و174 ألف دولار".

وارتفعت الصادرات المصرية، إلى جمهورية السودان في شهر يناير الماضي، لتصل إلى مليار و232 مليون جنيه "77 مليون و51 ألف دولار"، مقابل 691 مليون و200 ألف جنيه "43 مليون و200 ألف دولار" في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 541 مليون و616 ألف جنيه "33 مليون و851 ألف دولار"، يليها الصادرات المصرية، إلى العراق وبلغت قيمتها 536 مليون و160 ألف جنيه "33 مليون و510 ألف دولار"، مقابل 440 مليون و192 ألف جنيه "27 مليون و512 ألف دولار"، بزيادة بلغت 95 مليون و968 ألف جنيه "5 ملايين و998 ألف دولار".