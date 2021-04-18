385 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الشرقية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان اليوم، أنه فى نطاق قطاع جنوب الشرقية الذى يضم كل من ديرب نجم، أنشاص، منيا القمح، ومشتول السوق والمناطق المحيطة، والتى تتضمن حوالى 139 مركزا وقرية يبلغ عدد المشتركين به حوالى 900 ألف مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 385 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات تشمل 7 موزعات جهد متوسط و 950 محول وأكشاك قدرات مختلفة و 70 سكينة هوائية جهد متوسط و55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط و1300 عامود هوائى جهد متوسط و75 كم خطوط هوائية جهد متوسط و 500كم كابلات أرضية جهد متوسط و6800 عامود جهد منخفض .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

كما أكد وزير الكهرباء، ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.