20 ورشة عمل فى مختلف الشركات بالمحافظات حول تقليل نسبة الفاقد من المياه

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية تقليل الفاقد بشقيه الفيزيائى والتجارى بشبكات مياه الشرب، ونقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة.

وكانت الشركة القابضة قد عقدت عدة ورش عمل خلال الشهرين الماضيين بشركات مياه الاسكندريه ودمياط والأقصر لعدد 20 شركة تابعة لمناقشة مبادئ تقسيم الشبكات إلي Big Zones (DMZ)، وعمل حصر بأعداد أجهزة القياس المطلوبة لاستكمال منظومة المراقبه الدائمة للتحكم في الفاقد.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر والتقدير، لشركات المياه المستضيفة لتلك الورش "تقليل الفاقد" وإخراجها بالصورة المثلي.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، علي ضرورة العمل علي ادارة تلك المنظومه من خلال احدث انواع السوفت وير المؤمنة بصورة عالية وإصدار تقارير دورية تمكن من تتبع نسب الفاقد والتحكم بها.