15 سنة فى صناعة الكنافة.. حكاية أشهر بائع حلويات رمضان فى المنوفية (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أشهر بائع للكنافة البلدى بمحافظة المنوفية، ويقول رامى محمد 33عاما ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أعمل فى المهنة منذ مدة كبيرة جدا، حيث أقوم بتجهيز المكونات وعجنها لكى أقوم بعمل الكنافة البلدى والقطايف.

ويشير رامى محمد 33عاما مقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن العمل فى مهنة صناعة الكنافة البلدى أعشقه منذ الصغير ويوم الصنيعى لايقل 150جنيها يوميا .

وأكد رامى محمد 33عاما ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن الإقبال هذا العام متوسط على شراء المنتجات .