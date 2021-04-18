وصفات طبيعية للعناية بالشعر فى المنزل.. زيت اللافندر وعصير البصل

كتب - محمود جلال

يعتبر تساقط الشعر من أكثر العلامات الواضحة لمستويات التوتر العالية، لا يتوقف تساقط الشعر من تلقاء نفسه ويحتاج إلى السيطرة عليه بعلاجات طبية، هناك أدوية يمكن أن تساعد في التعامل مع مشكلة العناية بالشعر، يمكن أن تؤثر الزيادة المستمرة في تساقط الشعر بشكل كبير على نمو شعرك، يمكنك أيضًا تجربة شرب الكثير من الماء ، وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ومغذي لمنع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر وهنا نرصد بعض الحلول الطبيعية التي يمكنك صنعها بنفسك للمساعدة على زيادة نمو الشعر في المنزل.

عصير البصل وخل التفاح

يحتوي عصير البصل على الكبريت الذي يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه، يمكنك ترك عصير البصل على فروة رأسك حتى طوال الليل، قد يكون لها رائحة كريهة ولكنها ستعطي نتائج إيجابية للعناية بالشعر من ناحية أخرى، ينظف خل التفاح فروة الرأس ويحسن نمو الشعر.



عصير البصل وخل التفاح

بذور كالونجي وزيت الزيتون

من المكونات الطبيعية في المطبخ والتي تشتهر بتعزيز نمو الشعر بذور كلونجي، هذه البذور غنية بالفيتامينات A و B و C والعناصر المغذية مثل المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد والأحماض الدهنية المهمة، وهذه الفيتامينات مفيدة لفروة رأسك وشعرك والاستكرار عليها يمكن أن يؤدي إلى نظام ناجح للعناية بالشعر وإعطاء شعر صحي، يمكن لبذور كالونجي عند مزجها بزيت شعرك، سواء كان زيتون أو جوز الهند، علاج الأطراف المتقصفة وترطيب الشعر بشكل طبيعي.



بذور كالونجي وزيت الزيتون

عصير الليمون

يمكن أن يساعد عصير الليمون في حل مشكلات قشرة الرأس، كما تعمل مضادات الأكسدة التي تتزاوج مع فيتامين ج على تعزيز نمو الشعر مع تحسين لون وملمس الشعر.



عصير ليمون واملا

زيت اللافندر

إذا قمت بخلط عصير البصل بزيت اللافندر ، فإن هذا المحلول سيكون أكثر فعالية، فهو غني بخصائص مجددة ومضادة للبكتيريا يمكنها تهدئة أي نوع من التهابات فروة الرأس وتقوية جذور الشعر.