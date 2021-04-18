وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار طوخ.. وتوقف حركة قطارات الوجه البحرى

كتب ـ رضا حبيشى

توجه المهندس كامل الوزير وزير النقل لموقع حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 الذى وقع بين محطتى طوخ وبنها، حيث خرجت وانقلبت 4 عربات منه أثناء سرعته، وتوقف حركة القطارات الخاصة بالوجه البحرى الخارجة والداخلة إلى محطة مصر بسبب الحادث.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، مضيفا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.