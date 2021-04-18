"النيابة العامة" تنتقل لمعاينة حادث قطار قرية سندنهور فى بنها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أنتقل فريق من «النيابة العامة» الآن، لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.