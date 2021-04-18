اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 03:41 م
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"النيابة العامة" تنتقل لمعاينة حادث قطار قرية سندنهور فى بنها

الأحد، 18 أبريل 2021 03:37 م
"النيابة العامة" تنتقل لمعاينة حادث قطار قرية سندنهور فى بنها النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أنتقل فريق من «النيابة العامة» الآن، لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

النائب العام

حادث قطار بنها

قطار بنها

حادث قطار

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