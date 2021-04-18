"النيابة العامة" تنتقل لمعاينة حادث قطار قرية سندنهور فى بنها

أنتقل فريق من «النيابة العامة» الآن، لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.
"النيابة العامة" تنتقل لمعاينة حادث قطار قرية سندنهور فى بنهاالأحد، 18 أبريل 2021 03:37 م
النائب العام المستشار حماده الصاوى
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