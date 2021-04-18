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وزيرة الصحة تتوجه إلى القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 03:38 م
وزيرة الصحة تتوجه إلى القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث قطار طوخ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا فى حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).
 
وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.
 
وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.
 
 

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