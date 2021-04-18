اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار عن القضبان فى طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 03:33 م
رئيس الوزراء يتابع حادث خروج قطار عن القضبان فى طوخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهًا وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين 

 

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت فى بيان لها منذ قليل، أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

 

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.


حادث قطار القليوبية

الحكومة

مصطفى مدبولى

حادث قطار طوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة