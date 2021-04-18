ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محمصة غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحمصة تسالى بشارع خير لله بمنطقة الهانوفيل وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بأحد محلات "محمصه" شارع خيرالله بمنطقة العجمى هانوفيل غربى الاسكندرية.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والدفع بسياراتى إطفاء، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحمصه بسبب ماس كهربائي، وامتداد النيران إلى باقى المحال مما ادى الى اشتعال النيران، على الفور تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة أو الشقق الكائنة بالعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفى نفس السياق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من اليسطرة على حريق نشب بصالة جيم خاصة بنادى سبورتنج، بعد أن تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، دون حدوث وفيات أو إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بوجود حريق داخل نادى سبورتنج، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى فى لوحة تشغيل السونة فى جيمينزيوم السباحة أدى إلى حريق فى غرف السونة بالجيم.

وعلى الفور تم إخماد الحريق بطفايات الحريق بالنادي، والإستعانة بالمطافى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات وخسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.