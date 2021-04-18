مياه المنوفية: بذل كل الجهود لإنهاء أعمال تنفيذ مبادرة "حياه كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماع تنسيقى لمتابعة أعمال مبادرة حياه كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزى الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصرى ولتحقيق تنمية مستدامة بالمقر الإدارى بقرية كفر عشما مركز الشهداء بحضور استشارى المشروع والشركة المنفذه ورئيس فرع الشركه بالشهداء.

وذكر، أن الاجتماع تناول مناقشة الأعمال و كيفية نهوها فى إطار زمنى يتسم بسرعة الانجاز و الترتيبات و التنسيقات المرافقة لتنفيذ الأعمال خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه يتم بذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز أشمون وتدعيم مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.