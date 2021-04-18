مياه القناة تنتهى من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع أبو عطوة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للأعمال الكهروميكانيكية ولوحات التشغيل بمحطة الرفع الرئيسية بأبو عطوة بمدينة الإسماعيلية، مؤكدًا علي انتظام الضغوط وعودة المياه إلى طبيعتها للمناطق المتأثرة بالانقطاع بمدينة الإسماعيلية، حيث استغرقت مدة الأعمال ما يقرب من 10 ساعات، بمعرفة فريق من المهندسين المتخصصين بالشركة وتحت إشراف المهندسة ليلى مصطفى، مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع الإسماعيلية والمهندس مجدى سعيد، رئيس قطاع الإسماعيلية.

أضاف، رئيس شركة "مياه القناة"، فى بيان له، أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الرفع الرئيسية بأبو عطوة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 200000 م3/ يوم لخدمة شملت أعمال الإحلال والتجديد لموزع الكهرباء الخاص بتشغيل الطلمبات وكذا إحلال وتجديد موزع الكهرباء الخاص بدخول التيار الكهربائي للمحطة وتم تركيب ولوحتين كهربائيتين ومحركين بقدرة 860 ك.وات .

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى على رأس أولويات الشركة، لتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.