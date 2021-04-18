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من الدمار للتطوير.. ميدان المديرية ببنى سويف شاهد على أعمال عنف الإخوان.. لايف

الأحد، 18 أبريل 2021 03:26 م
من الدمار للتطوير.. ميدان المديرية ببنى سويف شاهد على أعمال عنف الإخوان.. لايف ميدان المديرية ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل ميدان المديرية بوسط مدينة بنى سويف بعد تطويره، حيث شهد ميدان المديرية بمدينة بنى سويف أعمال تطوير لحديقة الخالدين وحديقة النصر وإنشاء كوبرى المديرية لربط غرب الإبراهيمية بشرقها لحل أزمة مزلقان السكك الحديدية بعد أعمال العنف التى شهدها الميدان إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وشهدت محافظة بنى سويف إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة أعمال شغب وتكسير وحرق فى ذلك اليوم، منها حرق 3 سيارات تابعة لشرطة السكة الحديد والتي كانت تتواجد بالقرب من المحطة.

وقامت الجماعة الإرهابية بحرق 16 مؤسسة وهى "مبنى محافظة بني سويف، مبنى استراحة كبار المسؤولين، البوابة الإلكترونية للمحافظة، الجراج، مبنى الأمن الوطني، مبنى الجوازات، حرق مبنى المحكمة الابتدائية وهدمه، حرق قسم شرطة الواسطى، حرق قسم شرطة بني سويف، حرق قسم شرطة ببا، حرق قسم شرطة سمسطا، حرق مدرسة إيهاب إسماعيل، وحرق مدرسة الراهبات، بنك بركليز، بنك التنمية".

 

 


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