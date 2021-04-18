منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته فى القدس

رام الله (أ ش أ)

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدنى أحمد التميمى من عواقب تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتداءاتها فى مدينة القدس المحتلة .

وقال التميمى فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، إن الاعتداء على المصلين ليلا ونهارا فى المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان الفضيل يمس بشكل خطير بحرية العبادة وبحرمة المسجد الأقصى .

وذّكر التميمى هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بأن شعارات حرية العبادة وحق الشعوب فى تقرير مصيرها وحفظ حقوق الانسان تنطبق على الفلسطينيين أيضا، ولا يجوز أن يتم التعامل معها بشكل انتقائى، والكيل بمكيالين، عندما يتعلق الأمر بكيان الاحتلال الإسرائيلى.