ونقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، عن ضابط عسكرى نيجيرى، لم يفصح عن هويته، قوله إنه حتى الآن، عاد 41 جنديا، بينما لا يزال 58 فى عداد المفقودين ويعتقد أنهم فروا خلال الهجوم، وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان الجنود المفقودين.

كانت قرية "كامويا"، وهى محل إقامة قائد الجيش النيجيرى السابق الجنرال توكور بوراتاى، هدفا للعديد من الهجمات المسلحة، ما أدى إلى إقامة قاعدة عسكرية بها.

يذكر أن مسلحى داعش نفذوا بين يومى السبت والأربعاء الماضيين سلسلة من الهجمات على "داماساك" وهى مدينة استراتيجية مطلة على بحيرة تشاد، على الحدود بين نيجيريا والنيجر، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وتسبب فى هروب 65000 شخص.