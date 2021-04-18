مصرع خمسة أشخاص فى حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة

لقى خمسة شباب مصرعهم فى حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة أمام قرية القطنة التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة أمام قرية القطنة التابعة لمركز الستاموني.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وضباط مباحث المركز، وتبين مصرع خمسة أشخاص بالحادث بينهم شقيقان، وكشفت المعاينة والتحريات بأن الشباب كانوا يستقلون دراجة نارية واصطدموا بسيارة ميكروباص، سقطوا على الأرض حال مرور سيارة تريلا فدهستهم، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بلقاس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.