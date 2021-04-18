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محافظ الشرقية: تجهيز 43 موقعا تخزينيا لاستلام 759 ألفا و316 طن قمح

الأحد، 18 أبريل 2021 04:06 م
محافظ الشرقية: تجهيز 43 موقعا تخزينيا لاستلام 759 ألفا و316 طن قمح اجتماع محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إجتماعاً مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ، والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة والمهندس أحمد سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعى ، وممثلين عن شركة المطاحن والبنك الزراعى والتعاون الزراعى ، لبحث ومناقشة إستعدادات المحافظة لإستقبال الموسم الزراعى الحالى لتوريد القمح المحلى بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة الإستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاما ً، والتأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لإستقبال الأقماح للوقوف على مدى جاهزيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الإستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها استعرضت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية إستعدادات المديرية لإستقبال موسم حصاد القمح لهذا العام ، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 46 موقع تخزينى ما بين صوامع وشون حكومية مطورة ومراكز تجميع تابعة لكل من (البنك الزراعى المصرى - شركة مطاحن جنوب القاهرة - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن شرق الدلتا - الشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين ) تستخدم لإستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل الى 759 ألف و 316 طن قمح.

بينما أوضح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ 408 ألف و898 فدان بزيادة 9 الاف فدان عن العام الماضى لافتا إلى أن الشرقية أولى المحافظات فى زراعة وتوريد القمح على مستوى الجمهورية.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى الإنضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم ، مشدداً على أن الدولة لا تدخر جهداً فى الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.


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