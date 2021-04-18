محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم.. صور

الدقهلية _ شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ القرار المشار إليه لغلق وفتح المحلات والمطاعم، لتنفيذ القرار المذكور بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وجميع الأجهزة المختصة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وذلك للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة.

وأوضح مختار، وفق بيان، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حزم وحسم.

وقال المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع من اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء التطبيق الحازم للمواعيد الصيفية تنفيذا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن قرار المواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل: محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تسعي من خلال تطبيق هذا القرار لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين.

جاء ذلك تفعيلا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية الخاص بالمواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتي بدأت اعتباراً من اليوم السبت 17 أبريل 2021.



حملات لمتابعة غلق المحلات وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء فى الدقهلية (3)



محافظ الدقهلية يتابع اجراءات غلق المحال التجارية (2)