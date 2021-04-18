مؤسسة "حياة كريمة " اعمال توصيل الغاز قاربت على الانتهاء بمحافظة الغربية

كتبت أسماء أمين

قالت مؤسسة حياة كريمة ، إن نسبه تنفيذ اعمال الصرف الصحي بقرى المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة الغربية بلغت معدلات جيدة، وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز فانها قاربت على الانتهاء.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة ، فى تقرير خاص حصل عليه "اليوم السابع" أنه جارى استكمال أعمال الصرف الصحي بقرى:

1. كفر الجزيرة بنسبة تنفيذ 41%.

1.قرية شبراملس ومحطة الصرف الصحي بها بنسبة تنفيذ 57%.

3.قرية سنبو الكبرى بنسبة تنفيذ 25% شبكات.

4.كفر سنبو بنسبة تنفيذ 50% شبكات.

5.كفر شمارة بنسبة تنفيذ 88% شبكات انحدار.

6.قرية حنون بنسبة تنفيذ 15٪

7.قرية سندبسط ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 77٪

8-قرية كفر ششتا ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 47٪

9-.قرية كفر نواى بنسبة تنفيذ 67٪

10- قرية كفر السنادية بنسبة تنفيذ 36٪

11-قرية ميت النور بنسبة تنفيذ 25٪

14.قرية كفر إسماعيل بنسبة تنفيذ 10٪

15.قرية كفر غازى بنسبة تنفيذ 10٪

أما بالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فقاربت الأعمال على الانتهاء في قرى:

1.نهطاى بنسبة تنفيذ 65٪

1.الضبابشة بنسبة تنفيذ 85٪

3.كفر دمنهور القديم بنسبة تنفيذ 85٪

4.كفر الدغايدة بنسبة تنفيذ 15٪

5.سندبسط بنسبة تنفيذ 85٪

6.تفهنا العزب بنسبة تنفيذ 90٪