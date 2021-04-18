اليوم السابع
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مؤسسة "حياة كريمة " اعمال توصيل الغاز قاربت على الانتهاء بمحافظة الغربية

الأحد، 18 أبريل 2021 01:00 ص
مؤسسة "حياة كريمة " اعمال توصيل الغاز قاربت على الانتهاء بمحافظة الغربية تنفيذ مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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قالت مؤسسة حياة كريمة، إن نسبه تنفيذ اعمال الصرف الصحي بقرى المشروع القومي حياة كريمة بمحافظة الغربية بلغت معدلات جيدة، وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز فانها قاربت على الانتهاء.
 
وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، فى تقرير خاص حصل عليه "اليوم السابع" أنه جارى استكمال أعمال الصرف الصحي بقرى:
 
1. كفر الجزيرة بنسبة تنفيذ 41%.
 
1.قرية شبراملس ومحطة الصرف الصحي بها بنسبة تنفيذ 57%.
 
3.قرية سنبو الكبرى بنسبة تنفيذ 25% شبكات.
 
4.كفر سنبو بنسبة تنفيذ 50% شبكات.
 
5.كفر شمارة بنسبة تنفيذ 88% شبكات انحدار.
 
6.قرية حنون بنسبة تنفيذ 15٪
 
7.قرية سندبسط ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 77٪
 
8-قرية كفر ششتا ومحطة الصرف بها بنسبة تنفيذ 47٪
 
9-.قرية كفر نواى بنسبة تنفيذ 67٪
 
10- قرية كفر السنادية بنسبة تنفيذ 36٪
 
11-قرية ميت النور بنسبة تنفيذ 25٪
 
14.قرية كفر إسماعيل بنسبة تنفيذ 10٪
 
15.قرية كفر غازى بنسبة تنفيذ 10٪
 
أما بالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فقاربت الأعمال على الانتهاء في قرى:
 
1.نهطاى بنسبة تنفيذ 65٪
 
1.الضبابشة بنسبة تنفيذ 85٪
 
3.كفر دمنهور القديم بنسبة تنفيذ 85٪
 
4.كفر الدغايدة بنسبة تنفيذ 15٪
 
5.سندبسط بنسبة تنفيذ 85٪
 
6.تفهنا العزب بنسبة تنفيذ 90٪
 
 
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تنفيذ مشروعات حياة كريمة 

 

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مشروعات حياة كريمة 

 

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أعمال توصيل الصرف الصحى
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جانب من أعمال توصيل الصرف الصحى
 
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جانب من أعمال توصيل الغاز 
 
WhatsApp Image 2021-04-17 at 13.55.40
جانب من أعمال مشروعات حياة كريمة 
 
WhatsApp Image 2021-04-17 at 13.55.29
تنفيذ مشروعات حياة كريمة 
 

 


المشروع القومي حياة كريمة

تنمية الريف المصري

مؤسسة حياة كريمة

محافظة الغربية

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