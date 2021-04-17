اليوم السابع
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حملات توعية لترشيد الاستهلاك والتعريف بمشاريع حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد

السبت، 17 أبريل 2021 12:55 م
حملات توعية لترشيد الاستهلاك والتعريف بمشاريع حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد حملات توعية لترشيد الإستهلاك
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين لترشيد الإستهلاك والحفاظ على المياه، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
 
وأشار إلى إنطلاق عدد من الندوات واللقاءات الجماهيرية بمختلف قرى مركز كفر سعد، أحد المراكز التى تستهدفها المبادرة الرئاسية.
 
وأضاف أن الحملات التوعوية تستهدف الفئات العمرية المختلفة بالقرى المنفذ بها المشروع كما تم استهداف ثلاثة مدارس باليوم الواحد وفقا لخطة عمل مشتركة بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بدمياط لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين مستهدفة بالقرى.
 
وأضاف أنه مستهدف تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس على مستوى مركز ومدينة كفر سعد، موضحًا أهمية تلك القطع والتي تساهم في توفير الإستهلاك اليومي بنسبة تتراوح من 40%: 60%، إلى جانب استقصاءات الرأى الميدانية للوقوف على المشاكل إن وجدت والعمل على حلها.
 
وأكد أهمية دور إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام في تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين وإستقصاءات الرأي وورش السباكة وتوعية المواطنين بالحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة للمشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة حياه كريمة.

شركات المياه

محافظه دمياط

شركه مياه دمياط

مبادره حياه كريمه

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