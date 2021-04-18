كيف يساعدك الصيام على إنقاص وزنك وعلاج ضغط الدم؟

فوائد الصيام في شهر رمضان الكريم متعددة، حيث تشمل مختلف أعضاء الجسم والعمليات التى تتم داخل الجسم بالكامل أيضا،ومن أبرز المشاكل الصحية التي يعالجها الصيام هى السمنة فهو وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.
وطبقا لدراسة صادرة عن جمعية هيلمهولتز الألمانية نشرت في موقع nature، فاإن الصيام يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق العافية بشكل عام إلى جانب السيطرة على الأمراض الشائعة والأمراض الخطيرة، فقد يساعد في السيطرة على السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكد الباحثون أن الصيام وسيلة فعالة لفقدان الوزن بسرعة ،ويعد نظاما غذائيا لفقدان الوزن وكذلك للتحكم في المشاكل الأخرى ، حيث تم دراسة تأثير الصيام علي متلازمة التمثيل الغذائي في الجسم ، وتبين قدرة الصيام علي وقف ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى بعد خصوعهم للصيام لمدة 5 أيام، حيث تبين أن الصيام يقلل من ضغط الدم الانقباضي ، والحاجة إلى الأدوية الخافضة للضغط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة