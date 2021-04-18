كيف يساعدك الصيام على إنقاص وزنك وعلاج ضغط الدم؟

ندي سليم

فوائد الصيام في شهر رمضان الكريم متعددة، حيث تشمل مختلف أعضاء الجسم والعمليات التى تتم داخل الجسم بالكامل أيضا،ومن أبرز المشاكل الصحية التي يعالجها الصيام هى السمنة فهو وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

وطبقا لدراسة صادرة عن جمعية هيلمهولتز الألمانية نشرت في موقع nature، فاإن الصيام يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق العافية بشكل عام إلى جانب السيطرة على الأمراض الشائعة والأمراض الخطيرة، فقد يساعد في السيطرة على السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الباحثون أن الصيام وسيلة فعالة لفقدان الوزن بسرعة ،ويعد نظاما غذائيا لفقدان الوزن وكذلك للتحكم في المشاكل الأخرى ، حيث تم دراسة تأثير الصيام علي متلازمة التمثيل الغذائي في الجسم ، وتبين قدرة الصيام علي وقف ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى بعد خصوعهم للصيام لمدة 5 أيام، حيث تبين أن الصيام يقلل من ضغط الدم الانقباضي ، والحاجة إلى الأدوية الخافضة للضغط.