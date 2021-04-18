كنت ضابطا.. قصة أخطر لص سقط في كمين مغسلة بمصر الجديدة (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

خلال الحلقة السادسة لبرنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يروي خلاله عدد من القيادات الأمنية، أبرز وأغرب الجرائم التي عاصروها وأشرفوا وشاركوا في ضبط مرتكبيها، يتحدث اليوم اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية السابق، عن ضبط أحد أخطر اللصوص المختصين بخطف الحقائب والمصوغات الذهبية الخاصة بالسيدات، خلال سيرهن بشوارع مدينة نصر ومصر الجديدة، والنزهة.

وقال يحيى أنه خلال عمله في منصب رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تعددت البلاغات عن تورط شاب يقود سيارة ملاكي في ارتكاب العديد من جرائم خطف حقائب والسلاسل الذهبية من السيدات، وبفحص رقم السيارة الملاكي تبين أنها مبلغ بسرقتها.

أضاف أنه ورجال المباحث وزعوا رقم السيارة بين سياس السيارات، وأصحاب المحلات، وطلبوا منهم سرعة الإبلاغ حال مشاهدة السيارة، وبالفعل حضر أحد الأشخاص لقسم الشرطة وطلب مقابلته، وأخبره أنه شاهد السيارة بمنطقة الزيتون، وتم التوصل من خلال التحريات لهوية الشخص المتهم، وتبين أنه سابق اتهامه في قضايا سرقة مماثلة.

وتابع مدير أمن الشرقية السابق حديثه قائلا إن الشخص الذى شاهد سيارة المتهمين بعد مرور 4 أيام أخرى، قال إن المتهم سلم ملابسه لغسلها بإحدى المغاسل، واتفق مع مالك المغسلة على استلامها في موعد محدد، وعلى الفور تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه عقب وصوله لاستلام ملابسه بالمغسلة، واعترف بارتكاب 21 جريمة سرقة باستخدام السيارة المسروقة.