اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة تستقبل 2000 زائر فى أول أيام افتتاحها.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 10:50 م
قاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة تستقبل 2000 زائر فى أول أيام افتتاحها.. صور متحف الحضارة
كتب محمد أسعد - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد الزائرون بشكل ملحوظ إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لزيارة قاعة المومياوات الملكية فى أول يوم لاستقبالها الجمهور، والذى يتزامن مع يوم التراث العالمى. 
 
وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن عدد زائرى قاعة المومياوات اليوم من المصريين والأجانب بلغ  2000 زائر. 
 
جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزي واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت ٣ ابريل الجاري، وبداية من اليوم الأحد تم فتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور.
 
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (1)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (2)
 
 
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (4)
 
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (6)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (7)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (8)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (9)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (10)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (11)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (12)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (13)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (14)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (15)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (16)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (18)
 
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (21)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (22)
 
 
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (24)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (25)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (26)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (28)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (29)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (30)
 
المومياوات الملكية متاحة لاستقبال الزوار بالمتحف القومى للحضارة (31)

 


السياحة والآثار

قاعة المومياوات

المومياوات الملكية

متحف الحضارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة