فلسطين تواصل جهودها لحشد الدعم الأوروبى للانتخابات والضغط على إسرائيل

بدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد جولة أوروبية، للقاء عدد من المسؤولين.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اللقاءات ستبدأ غدا الاثنين في بروكسل بلقاءين مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، ووزير خارجية بلجيكا، لاستكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول كافة أمام مسؤولياتها لضمان إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية من دون أية عراقيل أو عقبات، بما في ذلك إجراؤها في القدس انتخابا وترشيحا، ولحشد الدعم والتأييد الدوليين للانتخابات أولا، وللضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وممارساتها التي من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات في القدس.
فلسطين تواصل جهودها لحشد الدعم الأوروبى للانتخابات والضغط على إسرائيلالأحد، 18 أبريل 2021 06:22 م
وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
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بدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد جولة أوروبية، للقاء عدد من المسؤولين.
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