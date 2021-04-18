اليوم السابع
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عودة سيدة الشرقية بعد تداول أنباء عن اختفائها.. وتؤكد: كنت لدى إحدى قريباتي

الأحد، 18 أبريل 2021 07:30 م
عودة سيدة الشرقية بعد تداول أنباء عن اختفائها.. وتؤكد: كنت لدى إحدى قريباتي قوات الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله بشأن اختفاء إحدى السيدات بالشرقية. ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان ("نزلت تصرف فلوس ومرجعتش" .. الغموض يسيطر على اختفاء سيدة فى بلبيس) بشأن تغيب إحدى السيدات عن منزلها بمنطقة بلبيس بالشرقية.
 
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغا من أحد المواطنين بغياب شقيقته حال خروجها لصرف المعاش الخاص بها ولم يتهم أحدا، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ إلى ديوان القسم صحبة شقيقته وقرر أنها عادت من الغياب، ولم يحدث لها أي مكروه، وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها وأنها كانت متواجده طرف (إحدى قريباتها ، مقيمة بالقاهرة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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