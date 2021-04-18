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طقس شديد الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 42

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 ص
طقس شديد الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 42 طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.
 

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