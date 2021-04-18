ضبط طن ونصف مخلل داخل مصنع بدون ترخيص في أجا بالدقهلية

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليماته لمحمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد عبد الحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية، بمواصلة الحملات التموينية، للتفتيش على مدى صلاحية المعروض للمواطنين من المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق والتصدى بكل حزم للمخالفين.

وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، تشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر أبو الفتوح ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض وأمين لبيب مفتشوا الإدارة، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

أسفرت عن ضبط ن.م.أ صاحب مصنع مخللات بقرية بقطارس، لممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على طن ونصف مخلل بدون بيانات و 225 كيلو مواد خام لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وإحالتها للتحليل المعملى، كما تم ضبط 6 محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار ومحل جزارة لعدم وجود شهادة صحية وذلك بقريتى برج النور ومنشأة الأخوة. وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة.