اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين بقليوب بحوزتهما نصف كيلو حشيش وضبط 170 هاربا من حكم غيابى

الأحد، 18 أبريل 2021 11:09 ص
سقوط عاطلين بقليوب بحوزتهما نصف كيلو حشيش وضبط 170 هاربا من حكم غيابى مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو حشيش وفردى خرطوش و5 طلقات بدائرة قسم شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد ضبط عاطلين أثناء قيامهما بترويج المخدرات بقليوب.

وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب أن المتهم الأول 38 سنة عاطل ومقيم أبو قرقاص المنيا، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول، كما أن المتهم الثاني 28 سنة عاطل ومقيم البدرشين الجيزة، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول.

كما شنت مديرية أمن القليوبية، حملة تنفيذ أحكام ومرافق لضبط الخارجين على القانون والاشغالات بشوارع القليوبية وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 170 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة 2322 حكما بين جزئي ومستأنف، كما تم ضبط 922 مخالفة مرافق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

مديرية امن القليوبية

الهاربين من الاحكام الغيابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أطلقوا النار على شاب لسرقة موتوسيكل ببنها

السبت، 17 أبريل 2021 12:12 م

أمن القليوبية يضبط مسجل خطر بحوزته 300 لفافة هيروين واستروكس بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:52 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ببنها

الجمعة، 02 أبريل 2021 02:49 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة حرق سيارة محامى ببنها: خلافات عائلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة