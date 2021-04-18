سقوط عاطلين بقليوب بحوزتهما نصف كيلو حشيش وضبط 170 هاربا من حكم غيابى

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو حشيش وفردى خرطوش و5 طلقات بدائرة قسم شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد ضبط عاطلين أثناء قيامهما بترويج المخدرات بقليوب.

وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب أن المتهم الأول 38 سنة عاطل ومقيم أبو قرقاص المنيا، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 220 جنيها وهاتف محمول، كما أن المتهم الثاني 28 سنة عاطل ومقيم البدرشين الجيزة، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول.

كما شنت مديرية أمن القليوبية، حملة تنفيذ أحكام ومرافق لضبط الخارجين على القانون والاشغالات بشوارع القليوبية وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 170 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة 2322 حكما بين جزئي ومستأنف، كما تم ضبط 922 مخالفة مرافق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.