كما بث التلفزيون الرسمى صورا لجدران متصدعة ومنهارة التقطت بكاميرات الهواتف الجوالة فى أحد المناطق بمدينة "بندر غناوه" مركز الزلزال.

ووقعت 3 هزات ارتدادية بقوة 4 درجات عقب الهزة الأرضية الأولى، بالإضافة إلى هزات ارتدادية أخرى أضعف شدة من ذلك.

يشار إلى أنه فى عام 2017، ضرب زلزال بقوة 7 درجات غربى إيران وأدى إلى مصرع أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 9 آلاف أخرين.