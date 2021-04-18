زراعة 500 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات بعد تقييم نتائج التجربة الأولى

كتب عبدالحليم سالم

تم زراعة 500 فدان من الأقطان قصيرة التيلة ، فى موعدها الشهر الجارى ، فى منطقة شرق العوينات ، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة الأولى الموسم الماضى، وحرصا من الدولة على ضمان نجاح التجربة لإدخال الاصناف عالية الإنتاجية إلى مصر ، وتوفير نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة واردات أقطان قصيرة ومنتجاتها.

وكذلك التوسع في زراعة القطن في الأراضى الجديدة وإدخال الميكنة الحديثة واستخدام نظم الري الحديث.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة قطاع الأعمال العام، تتولي تنفيذ التجربة والإشراف عليها ، بعدما تم استبعاد الشركة التى أشرفت على التجربة الأولى، حيث لم تحقق النتايج المرجوة من التجربة .

أضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على مضاعفة مساحة التجربة عن العام الماضى، مع التنسيق بين مختلف الجهات؛ لإنجاح التجربة الجديدة من خلال تلافى كافة الاخطاء والملاحظات على التجربة السابقة ، لافتة إلى أنه تم مراعاة موعد الزراعة المناسب حيث تمت فى إبريل بدلا من مايو كما حدث فى التجربة السابقة نتيجة تأخر وصول البذور، بجانب انتقاء نوعية البذور الجيدة، وكذلك ضمان الرى الجيدة طوال الموسم حتى الحصاد والمتابعة الجيدة لكل مراحل النمو.

حيث من المتوقع توفير آلات حصاد جديدة وحديثة للجمع الآلى لهذه النوعية من الأصناف؛ لزيادة الكفاءة من خلال الجني الآلي والحصول علي إنتاجية من 11 إلى 14 قنطار يمثل ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة.

وأوضحت المصادر، أن وزارة قطاع الأعمال تولي التجربة أهمية كبيرة وفقا لخطة الدولة لضمان نجاحها ، وتوفير مليارات الدولارات نتيجة استيراد الأقطان القصيرة وغزولها من الخارج.