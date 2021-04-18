"دولاتو" ينجح في تحطيم رقم موسوعة "جينيس" العالمي في مذاقات الآيس كريم

فى تعاون هو الأول من نوعه على مستوى العالم، نظمت سلسلة "دولاتو" للأيس كريم الإيطالي طوال الشهر الماضي تحدٍ جديد لروادها وعملائها من خلال موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، تحت عنوان (هل تجرؤ على التحدي؟ ( Do You Dare?، وهو التحدي الأكثر تسلية ومتعه في عام 2021.

احتفالاً بمذاقات الأيس كريم العالمية الرائعة والمتعددة التي يتميز وينفرد بها ”دولاتو“، وكذلك إحتفالاً بعشاق وخبراء الأيس كريم، فقد أعلن ”دولاتو“ عبر حساباته علي منصات التواصل الإجتماعي التحدي للجمهور بمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل سابقًا، لاختيار الأكثر قدرة على تحديد 15 مذاقاً من مذاقات " دولاتو" وهو معصوب العينين خلال دقيقة واحدة فقط.

وقد استطاعت المشاركة " نانسي موسى " تحطيم الرقم القياسي العالمي ليتم تسجيل اسمها مع دولاتو في قائمة محطمي الأرقام القياسية العالمية، كما ستتمتع بالجائزة التي قدمها "Dolato" وهي عام كامل من الآيس كريم المجاني وذلك خلال المرحلة النهائية من التحدي والتى جرت اليوم في ممشى "Dolato" بمدينة الشيخ زايد بالمشاركة الرسمية من لجنة التحكيم الدولية التابعة ل " Guinness World Records " .

و بدأ التحدي بحصول المتنافسين علي ”صندوق تحدي دولاتو" المكون من 24 مذاقاً مصنوعة بخبرة وجودة عالية، مع قناع يحجب الرؤية، حيث قام كل مشارك بحجب عينيه، ثم تشغيل ساعة الإيقاف وبدأ في تسجيل مقطع فيديو لنفسه بينما يحاول التعرف على النكهات الفريدة من "الآيس كريم" المصنوع خصيصًا لهذه المسابقة، ثم مشاركته مع هاشتاج التحدي، ثم تحدي آخرين للمشاركة.

وقد شهد هذا التحدي تفاعلاً غير مسبوق على الإطلاق من جانب الجمهور منذ منتصف مارس الماضي، وشارك العديد من نجوم المجتمع والفن في هذا التفاعل وتحدوا بعضهم البعض، لاسيما أنه كان التحدي الأول من نوعه الصادر من مصر، مما أدى إلى مشاركة كبيرة ونشر هذه التجربة الممتعة بسهولة.

وقد أعلنت إدارة "دولاتو" عن سعادتها لنجاح هذا التحدي، وهو ما حفز الإدارة للإعلان عن مبادرتها لمساعدة ودعم أي مصري يسعي لتسجيل إنجاز عالمي في موسوعة جينيس العالمية في أي مجال، من منطلق هدفها للوصول للعالمية وتقديم منتجات ذات جودة مستوي تنافسي عالمي؛ داعيةً عملائها بترقب مفاجآت أخرى قريباً.

"Dolato Gelateria" .. هي سلسلة محلات للأيس كريم الإيطالي فهو أول منتج مصري بمكونات إيطالية، حيث يعتبر المكان الذي يحقق لك حلمك بتغيير حالتك المزاجية للأفضل، لاسيما أنه يتسم بأجواء تسودها الراحة والاستمتاع بتذوق الجيلاتو لكل رواده، وذلك بمجرد تناولك لإحدى منتجات دولاتو المتفردة والممتازة ذات المكونات الطبيعية والمصنوعة بعناية ومنها الايس كريم الطازج، الكوكيز، البراونيز الغنية وغيرها من المنتجات المتنوعة بين الابتكارات الجديدة والوصفات الأصيلة على حد سواء لن تجده فى أى مكان سواه.

ويمكنك أيضاً الاستمتاع بتجربة المنتجات الخالية من زيوت النخيل المهدرجة ومن الجلوتين بـجميع منتجات Dolato Gelateria.