دفاع مودة الأدهم يطالب المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالى

كتب أحمد حسنى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، لأقوال دفاع مودة الأدهم ، المتهمة مع حنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلههم بأى كفالة مالية وبضمان محل إقامتهم، كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من حكم المحكمة الاقتصادية ببراءة المتهمين، والذى نص على براءتهم من تهمة الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.