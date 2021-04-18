حزب العمال يطالب بوريس جونسون بإلغاء رحلته للهند بسبب مخاطر متغيرات كورونا

كتبت رباب فتحى

حث حزب العمال، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على "أن يكون قدوة" وأن يلغى رحلته القادمة إلى الهند بسبب مخاطر وباء كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال ستيف ريد ، سكرتير الظل، إنه بسبب التهديد الذي تشكله المتغيرات الجديدة، يجب على رئيس الوزراء التخلي عن خطط السفر إلى الهند في وقت لاحق من هذا الشهر وعقد اجتماعاته المقررة عبر "زووم" بدلاً من ذلك.

وقلصت رئاسة الوزراء بالفعل خططه للرحلة، والتي ستكون أول زيارة خارجية كبيرة لجونسون منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2019 وكان من المفترض في الأصل أن تستمر أربعة أيام.

ولكن مع وصول الحالات الجديدة في الهند إلى أكثر من 200000 حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي ، والمخاوف بشأن متغير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند والموجود الآن في المملكة المتحدة ، قال بعض العلماء إنه يجب وضع البلاد بالفعل على "القائمة الحمراء" للدول الخاضعة لأشد قيود السفر صرامة.

وفي حديثه على شبكة "سكاى نيوز" البريطانية يوم الأحد ، قال ريد إن جونسون يجب أن يتخلى عن رحلته لأن "كل واحد منا في الحياة العامة بحاجة أن يكون قدوة".

وأضاف "هناك متغيرات جديدة تظهر في جميع أنحاء العالم. تخبر الحكومة الناس بعدم السفر إذا لم تكن مضطرًا للسفر مطلقًا. لا أستطيع أن أرى لماذا لا يستطيع رئيس الوزراء إجراء أعماله مع الحكومة الهندية من خلال زووم".

في نهاية الأسبوع الماضي ، قال داونينج ستريت - مجلس الوزراء- إن رحلة الهند ستكون "أقصر قليلاً" مما كان مخططاً له ، ومن المقرر الآن عقد معظم الاجتماعات المهمة في يوم واحد - الاثنين 26 أبريل.

لكن الإحاطة تزامنت مع أنباء عن اكتشاف 77 حالة لمتغير جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند ، والمعروف بـ B.1.617 ، في المملكة المتحدة. أثار هذا الاكتشاف قلق العلماء لأن المتغير يحتوي على طفرتين يمكن أن تساعد الفيروس في تجنب الاستجابات المناعية للجسم.