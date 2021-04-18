جناية وحكاية.. المرأة والشاكوش قتلت زوجها ودفنته تحت السرير بإمبابة.. فيديو

كتب كريم صبحى -سليم على

يقدم "اليوم السابع" حلقات جناية وحكاية فى شهر رمضان، نحكى فيها عن أهم القضايا وجرائم القتل التى وقعت فى الماضى، وأثارت وقتها الجدل وهزت الرأى العام.

فى حلقة اليوم نرصد فيها واحدة من ابشع واغرب الجرائم التى هزت منطقة امبابة، سيدة قتلت زوجها ودفنت جثته اسفل السرير بسبب خلافات بينهما وكثرة التعدى عليها بالضرب على حد اقوالها فى التحقيقات.

الحادث وقع فى عام 2015 عندما اشتم سكان شارع نصر الإسلام فى منطقة ارض الجمعية بإمبابة، رائحة كريهة تخرج من شقة مهندس، وتم ابلاغ قسم الشرطة فتوجه رجال المباحث لمكان الشقة وبفتحها فوجئوا بجثة مهندس مدفونة اسفل السرير وعليها كتل اسمنتية.

تم تشكيل فريق بحث وقتها، اسفرت تحرياته على أن وراء الواقعة زوجة المجنى عليه التى اعترفت بقتل زوجها بسكين وفكرت فى طريقة للتخلص من الجثة، فدفنته أسفل السرير بسبب تعديه عليها بالضرب بشكل مستمر على حد أقوالها فى التحقيقات.



المتهمة

أمرت النيابة وقتها بإحالتها لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها أخذت المتهمة بأقصى قدر من الشدة متاح أمامها، وفقًا لقانون العقوبات لارتكابها أبشع جريمة فى حق زوجها.

وقال المقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة، أثناء حدوث الواقعة، خلال شهادته أمام المحكمة، إنه تلقى بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بشارع نصر الإسلام بإمبابة، وبعد انتقاله للمكان، تبين مقتل عمرو أمين 30 عاما مهندس، ودفنه أسفل السرير، وتوصلت تحرياته إلى اتهام دينا محمد 38 عاما، زوجة المجنى عليه، بقتله، وتمكن من ضبطها، واعترفت بارتكابها الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأنكرت المتهمة أمام المحكمة تهمة القتل العمد الموجهة إليها، وأكدت أنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن نفسها لقيام زوجها بمحاولة طعنها بـ"سكين" بعد أن اتهمها بالخيانة، فخطفت "السكين" من يده وطعنته فى صدره فسقط قتيلا.



صورة الجثة

وسألتها المحكمة عن سبب إخفاءها الجثة بدفنها تحت سرير حجرة النوم وطمس معالمها بالأسمنت والجبس، فأجابت بأنها أخفتها خوفا من "فتك" أهل زوجها بها.

وقال الطبيب الشرعى خلال شهادته فى المحكمة، إن سبب وفاة المجنى عليه، طعنة نافذة فى القلب من مسافة قريبة، مضيفا أن الأداة المستخدمة "سكين مطبخ".