تعرف على فحوصات الغدة الدرقية بالأشعة ولماذا يطلبها الطبيب؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يُظهر فحص الغدة الدرقية حجم الغدة الدرقية وشكلها وموقعها، ويمكنه أيضًا العثور على مناطق في الغدة الدرقية تكون مفرطة النشاط أو غير نشطة، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحوصات الغدة الدرقية بالأشعة، وفقاً لموقع "healthlinkbc".

ويستخدم فحص الغدة الدرقية متتبعًا إشعاعيًا وكاميرا خاصة لقياس مقدار التتبع الذي تمتصه الغدة الدرقية من الدم، يمكن ابتلاع مادة التتبع أو يمكن حقنها في الوريد، ثم تنتقل عبر جسمك، وترى الكاميرا الإشارات ويمكنها قياس مدى امتصاص الغدة الدرقية من الدم.

يمكن أيضًا إجراء اختبار امتصاص اليود المشع (RAIU) لاكتشاف المشكلات المتعلقة بكيفية عمل الغدة الدرقية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

يمكن إجراء نوع آخر من فحص الغدة الدرقية، وهو فحص الغدة الدرقية لكامل الجسم، للأشخاص الذين عولجوا من سرطان الغدة الدرقية يمكن لفحص الجسم بالكامل التحقق لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

لماذا يطلب الطبيب فحص الغدة الدرقية؟



يتم إجراء فحص الغدة الدرقية من أجل:

-العثور على مشاكل الغدة الدرقية.

-معرفة ما إذا كان سرطان الغدة الدرقية قد انتشر خارج الغدة الدرقية وعادة ما يتم إجراء مسح لكامل الجسم لهذا التقييم.

نتائج فحص الغدة الدرقية



يُظهر فحص الغدة الدرقية الطبيعي وجود غدة درقية صغيرة على شكل فراشة يبلغ طولها حوالي 5 سم (2 بوصة) وعرضها 5 سم (2 بوصة).

يُظهر فحص الغدة الدرقية غير الطبيعي أن الغدة الدرقية أصغر أو أكبر من المعتاد ويمكن أن تظهر أيضًا مناطق في الغدة الدرقية حيث يكون النشاط فيها أقل من الطبيعي (العقيدات الباردة) أو أكثر من الطبيعي (العقيدات الساخنة)، قد تكون العقيدات الباردة مرتبطة بسرطان الغدة الدرقية.

يظهر فحص الجسم بالكامل ما إذا كان اليود موجودًا في العظام أو في الأنسجة الأخرى (امتصاص اليود) بعد إزالة الغدة الدرقية بسبب السرطان.

يمكن لفحص الجسم بالكامل التحقق لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.