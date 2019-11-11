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س وج.. كل ما تريد معرفته عن فرط نشاط الغدة الدرقية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:00 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن فرط نشاط الغدة الدرقية الغدة الدرقية
كتبت فاطمة ياسر

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تصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بمشاكل واضطرابات في الغدة الدرقية، وخلال الأسطر القادمة نعرض كل ما يخص مرض فرط نشاط الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "healthline   و webmed".

 

فرط الغدة الدرقية

 


ما هي الغدة الدرقية؟

 

الغدة الدرقية هي جزء مهم فى الجسم مكانها في الجزء الأمامي من الرقبة على شكل فراشة وهى صغيرة الحجم، وتقوم بإفراز هرمونات الغدة الدرقية وهي التيروكسين T4 وثلاثي يودوثيرونين  T3التى تؤثر على الجسم بشكل كبير وعلى صحة الجلد والمخ والعظام والعضلات فى حالة وجود خلل بها.

 

ما هو فرط نشاط الغدة الدرقية؟

فرط نشاط الغدة الدرقية هى زيادة نسبة إفراز هرمونات الغدة الدرقية السابق ذكرها، وهذا الفرط يؤثر بشكل كبير  على عملية التمثيل الغذائى، ولذا نجد أن هؤلاء المرضى يعانون من النحافة، وأيضا يتعرضون لارتفاع فى نسبة ضغط الدم وزيادة ضربات القلب والشعور بتقلبات المزاج.

فرط الغدة الدرقية

ما هى أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية؟

يتعرض الأشخاص مرضي فرط نشاط الغدة الدرقية للبعض الأعراض ومنها:

- الشعور والميل للعصبية الشديدة، وتقلبات المزاج الحدة كالقلق والتوتر.

- الأرق ومواجه مشكلة وصعوبة في النوم.

- الشعور والتعرض بالتعب بشكل دائم.

- ضعف في العضلات.

- كثرة التبول.

- الشعور بحرارة الطقس بشكل شديد.

- زيادة نسبة العرق.

- فقدان الوزن الغير مبرر.

- عدم انتظام الدورة الشهرية.

- ضعف في الخصوبة.

- قلة الرغبة الجنسية.

- التعرض لانتفاخ في الرقبة.

- تسرع في معدل ضربات القلب.

- تساقط الشعر.

فرط الغدة الدرقية

ما هي الفحوصات المطلوبة لمرض فرط نشاط الغدة الدرقية؟

تحاليل الدم وهي:

-  TSHهذا هو الهرمون المسئول عن عمل الغدة الدرقية وفي حالة عدم انتظام نسبته فهذا يعد دليل على وجود مشكلة بها.

- الأجسام المناعية المضادة لتحفيز الغدة الدرقية.

القيام بأشعة السونار على الرقبة أى على الغدة الدرقية لاكتشاف إذا كنت تعانى من وجود التهاب أو بؤر فى الغدة الدرقية.

فرط الغدة الدرقية

ما هى أسباب الإصابة  بفرط نشاط الغدة الدرقية؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، ومنها:

- الإصابة بمرض جريفز وهو اضطراب يصاب الجهاز المناعي بالجسم، حيث تقوم الخلايا المناعية بمحاربة الغدة الدرقية وتتعامل معها على أنها مادة سامة وتتسبب في زيادة إفراز الهرمون.

- المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية.

- الإصابة بالبؤر أو العقيدات الدرقية.

فرط الغدة الدرقية

ما هو علاج فرط نشاط الغدة الدرقية؟ 

بعد إجراء السونار وفي حالة اكتشاف وجود بؤر بعض الحالات تستدعي حالتها الاستئصال، ويكون الهرمون المعوض هو العلاج الذى يعيش عليه مريض فرط نشاط الغدة الدرقية. 


فرط نشاط الغدة الدرقية

الغدة الدرقية

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

اسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

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