تعرف على خطة الدولة لتطوير شبكات الكهرباء بشمال وجنوب سيناء

أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بشمال وجنوب سيناء، لتوصيل التيار الكهربائى لأهالى سيناء بأعلى جودة والقضاء على الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد وتهالك الشبكة التى لم تشهد أى أعمال تطوير منذ عشرات السنين، وفيما يلى خطة وزارة الكهرباء لرفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء وما تم تطوير حتى الآن: