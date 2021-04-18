"تضامن بنى سويف": إنقاذ طفل بلا مأوى ونقله إلى أحد دور الرعاية

بنى سويف - هانى فتحى

قام فريق بنى سويف بالبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلامأوى ، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى ، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، بإنقاذ طفل خلال البحث الميدانى للفريق .

ورصد الفريق تواجد " م.س.خ " 18عاما ، متواجد بجوار محطة بنى سويف ، مقيم بالشارع ، وذلك بعد وفاة الأب والأم ، ولا يوجد له عائل ، وبعد التنسيق مع نيابة الطفل وإجراء الكشف الطبى على الأبن تم أخذ قرار من النيابة والحاقة بدار فاقدى الرعاية الأسرية بمجمع الدفاع الاجتماعى ببنى سويف .

وفى سياق منفصل قالت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف ، إنه تم توزيع 4 آلاف وجبة إفطار ساخنة و2000 كرتونة مواد غذائية منذ بداية شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية .

وأضافت إحسان أبو زيد ، أن الوجبات يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.