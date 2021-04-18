تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولاً داخل ترعة بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تحريات لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره مهشم الرأس داخل ترعة الإسماعيلية في الزاوية الحمراء.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة.

ومن خلال الفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مهشمة رأسه، ولا يوجد بحوزته أى شىء يدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث الجنائية لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارى فحص بلاغات المفقودين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.