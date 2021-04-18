تجهيز شحنة الغاز الثامنة للتصدير من دمياط للإسالة الأسبوع الجاري

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر بقطاع البترول، عن تجهيزشحنة غاز مسال "الشحنة الثامنة " للتصديرمن مصنع دمياط للإسالة. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم تصدير تلك الشحنة خلال الأسبوع الجاري .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.