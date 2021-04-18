اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه على فترات متقطعة من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعه 2، من ظهر اليوم الأحد 18 إبريل 2021، عن شارع الجلاء القبلي، لقيام الشركة بربط بعض الشوارع، ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة المواطنين.

وأهابت الشركة، وفق بيان اليوم، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأعلن المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، عن أن الاعتمادات المالية للعام المالي 2020/2021، بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطي نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية، التي تم تدبيرها خلال الاعوام المالية السابقة ، حيث بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن العام الماضي طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه، في حين بلغت في العام قبل الماضي 344 مليون جنيه، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الاعوام السابقة، مما يساهم في انجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجاري تنفيذه وادخال الخدمة لقري جديدة .

ياتى ذلك في إطار جهود اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري العمل بها في عدد من القري والنجوع علي مستوي المحافظة، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القري المحرومة .